Silifke'de Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Silifke'de bir meyve bahçesinde başlayan yangın ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen yangın sebebiyle meyve bahçeleri zarar gördü.
Silifke'de bahçeden ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Keben Mahallesi Değirmendere mevkisinde bulunan meyve bahçesinde başlayan yangın ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve yaklaşık 30 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen yangın sebebiyle meyve bahçeleri zarar gördü.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel