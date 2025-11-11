Haberler

Silifke'de Orman Yangınında Zarar Gören Alan Yeniden Yeşeriyor

Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alanda '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği kapsamında 12 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alanda 12 bin harnup, lavanta ve servi fidanı toprakla buluşturuldu.

Silifke Kaymakamlığı öncülüğünde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 13 Ağustos'taki yangında zarar gören bölgelerden Akdere Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, "Yanan ağaçların tespitini yapıp alanı temizledik. Burayı en kısa sürede eski haline getirmek birinci görevimizdir." dedi.

Konuşmanın ardından 6 bin 100 hektar alana 10 bin harnup, 1000 lavanta ve 1000 servi fidanı dikildi.

Programa katılan Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, öğrencilerle fidanlara can suyu verdi.

Silifke'ye bağlı Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta çıkan ve farklı mevkilere de sıçrayan yangın nedeniyle yerleşim yerlerinin olduğu 6 mahalle ve 7 mevkideki 984 hane boşaltılmış, 1851 kişi tahliye edilmişti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 16 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında, 1'i personel 16 kişi dumandan etkilenmiş, alevlerin ulaştığı 53 hanenin zarar gördüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
