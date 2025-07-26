Silifke'de Orman Yangınına Hızla Müdahale

Silifke'de Orman Yangınına Hızla Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silifke ilçesindeki Bahçederesi Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 3 helikopter, 2 uçak ve 55 kara aracı ile 250 personel müdahale ediyor. Riskli mahalleler boşaltıldı ve yetkililer can güvenliği için önlemleri artırdı.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Silifke ilçesine bağlı Bahçederesi Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilirken, 55 kara aracı ve toplam 250 görevli personel söndürme çalışmasına katıldı. Yangın bölgesine yakın konumda bulunan Bahçederesi, Çadırlı, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri, olası risklere karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler, yangının çevre yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına tüm gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu

Düğün günü ölümden döndü, görüntüleri izleyince şoke oldular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcuyu vurup içi altın dolu çantayı çaldılar, yetmedi polislere ateş açtılar

Kuyumcuyu vurup altın dolu çanta çaldılar! Yetmedi polisle çatıştılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.