Silifke'de Orman Yangınına Hızla Müdahale
Silifke ilçesindeki Bahçederesi Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 3 helikopter, 2 uçak ve 55 kara aracı ile 250 personel müdahale ediyor. Riskli mahalleler boşaltıldı ve yetkililer can güvenliği için önlemleri artırdı.
KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Silifke ilçesine bağlı Bahçederesi Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilirken, 55 kara aracı ve toplam 250 görevli personel söndürme çalışmasına katıldı. Yangın bölgesine yakın konumda bulunan Bahçederesi, Çadırlı, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri, olası risklere karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler, yangının çevre yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına tüm gerekli önlemlerin alındığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel