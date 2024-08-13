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Silifke'de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Başladı

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Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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