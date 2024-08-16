Silifke'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını için havadan ve karadan müdahale çalışmaları başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Ortaören Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.