Silifke'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 250 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 söndürme helikopteri, 20 arazöz ve 5 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 250 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.