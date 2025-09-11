Haberler

Silifke'de Okul Kantinlerine Denetim

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, okul kantinlerinde hijyen kontrolü ve ürünlerin son kullanma tarihleri için denetimlerde bulundu.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, okul kantinlerine yönelik denetimlere katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Eroğlu'nun da katıldığı denetimlerde hijyen kontrolünün yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihi ve mevzuata uygunluğu incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini kaydetti.??????????????

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'den açıklama var

Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.