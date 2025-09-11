Silifke'de Okul Kantinlerine Denetim
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, okul kantinlerinde hijyen kontrolü ve ürünlerin son kullanma tarihleri için denetimlerde bulundu.
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, okul kantinlerine yönelik denetimlere katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.
Eroğlu'nun da katıldığı denetimlerde hijyen kontrolünün yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihi ve mevzuata uygunluğu incelendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel