Silifke'de Öğrenciler Zeytin Fidanı Dikti

Silifke'de Öğrenciler Zeytin Fidanı Dikti
Mersin'in Silifke ilçesinde, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' temasıyla zeytin fidanı dikti.

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler zeytin fidanı dikerek dersbaşı yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Çavuşbucağı Mahallesi'ndeki Emin Dursun Kaya İlkokulu'nda yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Programa Kaymakam Abdullah Aslaner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temasıyla öğrenciler okul bahçesine zeytin fidanı dikti.

Kaynak: AA / Murat Pancar
