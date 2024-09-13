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Silifke'de Öğrenciler Tarafından Fidan Dikimi Yapıldı

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Mersin'in Silifke ilçesinde, yanan ormanlık alana öğrenciler tarafından fidan dikimi yapıldı. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrenciler alana fidan dikimi gerçekleştirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, yanan ormanlık alana öğrenciler tarafından fidan dikimi yapıldı.

Yeşilovacık Mahallesi'nde 2021'de çıkan orman yangını sonrasında ağaçlandırma çalışmaları yapılan ve daha sonra 11 Ağustos'ta meydana gelen yangında tekrar zarar gören Arapsazı mevkisindeki alanda çalışma başlatıldı.

Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrenciler alana fidan dikimi gerçekleştirdi.

Burada oluşturulan hatıra ormanının ardından öğrenciler ve yetkililer fidanlara can suyu verdi.

Silifke Orman İşletme Müdürü Harun Boz, yaptığı açıklamada, fidan dikmenin önemli olduğunu belirterek, "En önemli oksijen kaynağımız olan ormanlarımızı her geçen gün büyütmek ve yanan yerlerin yerine yeni fidanlar dikmek hepimizin en önemli görevidir." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu da 200 öğrenci ile 200 fidan dikerek hatıra ormanı oluşturduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Silifke mersin

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