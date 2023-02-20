Silifke'de misafir edilen öğrenciler okula dönüştürülen Gençlik Kampı'nda dersbaşı yaptı

Mersin'in Silifke ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrenciler için okula dönüştürülen Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı'nda eğitim süreci başladı.

Silifke Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, depremlerin yıkıma yol açtığı kentlerden gelen öğrenciler için Gençlik Kampı'nda sınıflar oluşturuldu.

Öğrencilerin kitapları ve kırtasiye malzemeleri, görevliler tarafından özenle sıralarına yerleştirildi.

Hazırlıkların ardından düzenlenen törenle çevre illerden gelen 126 öğrenci, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı için dersbaşı yaptı.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Sadık Altunok, öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, yaptığı açıklamada, depremzede ailelerin çocukları için 23 Nisan Kampı ile Kapızlı Rasim Bozbey İlkokulu'nda da sınıflar oluşturulduğunu bildirdi.

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için sınıflar yapıldığını, lise öğrencilerinin ise taşımalı eğitim kapsamına alındığını dile getiren Sezgin, "Öğretmenler ve rehber öğretmenler görevlendirdik. Arkadaşlarımız, çocuklarımızı mutlu etmek için yoğun şekilde çalışıyorlar. Bakanlığımız bütün kitapları ve kırtasiye malzemelerini temin etti, çocuklarımızın sıralarına koyduk." diye konuştu.