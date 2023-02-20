Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silifke'de misafir edilen öğrenciler okula dönüştürülen Gençlik Kampı'nda dersbaşı yaptı

Güncel Haberler

Silifke'de misafir edilen öğrenciler okula dönüştürülen Gençlik Kampı'nda dersbaşı yaptı

Mersin'in Silifke ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrenciler için okula dönüştürülen Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı'nda eğitim süreci başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrenciler için okula dönüştürülen Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı'nda eğitim süreci başladı.

Silifke Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, depremlerin yıkıma yol açtığı kentlerden gelen öğrenciler için Gençlik Kampı'nda sınıflar oluşturuldu.

Öğrencilerin kitapları ve kırtasiye malzemeleri, görevliler tarafından özenle sıralarına yerleştirildi.

Hazırlıkların ardından düzenlenen törenle çevre illerden gelen 126 öğrenci, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı için dersbaşı yaptı.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Sadık Altunok, öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, yaptığı açıklamada, depremzede ailelerin çocukları için 23 Nisan Kampı ile Kapızlı Rasim Bozbey İlkokulu'nda da sınıflar oluşturulduğunu bildirdi.

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için sınıflar yapıldığını, lise öğrencilerinin ise taşımalı eğitim kapsamına alındığını dile getiren Sezgin, "Öğretmenler ve rehber öğretmenler görevlendirdik. Arkadaşlarımız, çocuklarımızı mutlu etmek için yoğun şekilde çalışıyorlar. Bakanlığımız bütün kitapları ve kırtasiye malzemelerini temin etti, çocuklarımızın sıralarına koyduk." diye konuştu.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Gençlik Silifke Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title