Üye Girişi
Haberler

Silifke'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 13 Yaralı

Güncelleme:

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Minibüs, çarpışmanın etkisiyle kontrolünden çıkarak sulama kanalına düştü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangın ise vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Abdurrahman Karabıyık'ın kullandığı Silifke'den Gülnar'a yolcu taşıyan 33 C 4540 plakalı minibüs ile Kamil Uysal yönetimindeki 33 K 1146 plakalı otomobil, D-400 kara yolunun Işıklı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki sulama kanalının sığ bölümüne düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, minibüsteki yolculardan Musa Bozkurt'un (62) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 2 sürücü ve 11 yolcu ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bozkurt'un cansız bedeni incelemenin ardından morga götürüldü.

Öte yandan, yaralıların araçlardan çıkarılmasının ardından minibüsün motor bölümü alev aldı. Vatandaşların kanaldan taşıdıkları suyla müdahale ettikleri yangın, bölgeye yönlendirilen arazözle söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar: Uyanmaya Hazır mısın 3.bölüm CANLI izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Uçak filmi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? Uçak filmi konusu, oyuncuları ve Uçak özeti! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 27 Şubat Salı puan durumu ne? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Gazze'deki katliama karşı çıkarak kendini yakan ABD'li asker kim? Son mesajı neydi? Gazze'deki katliama karşı çıkarak kendini yakan ABD'li asker kim? son mesajı neydi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Depremin büyüklüğü ne? SON DAKİKA | Deprem mi oldu? Deprem nerede hissedildi? Mehmet Hilmi Güler kimdir? AK Parti Ordu Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında? Çanakkale'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çanakkale'de kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title