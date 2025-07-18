Silifke'de Lojman Projesi Protokolü İmzalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde hakim, savcı ve adliye personelinin kullanımına tahsis edilmesi için hazırlanan "Lojman Projesi" kapsamında protokol imzalandı.

Silifke Adliyesi'nde düzenlenen imza törenine, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız ile satıcı firma yetkileri katıldı.

Saray Mahallesi'nde 32 konut alımını içeren proje kapsamındaki protokole imzalar atıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Akyıldız, Lojman Projesi'nin hayırlı olmasını diledi.