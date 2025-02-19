Silifke'de Lise Öğrencilerine Yönelik Eğitim ve Kariyer Fuarı Düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde lise öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer fuarı organize edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen fuara, farklı üniversitelerden akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Fuarda öğrencilere, kariyer planlamalarında dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin seminer verildi.

Öğrencilere geleceğin mesleklerine yönelik bilgilendirme de yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, "Öğrencilerimizin ufuklarını geliştirdikleri ve gelecek planlamalarına ışık tuttukları için uzmanlarımıza, üniversite ve sektör temsilcilerimize teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.