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Silifke'de Lise Öğrencilerine Yönelik Eğitim ve Kariyer Fuarı Düzenlendi

Silifke'de Lise Öğrencilerine Yönelik Eğitim ve Kariyer Fuarı Düzenlendi
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Mersin'in Silifke ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik bir eğitim ve kariyer fuarı düzenlendi. Fuarda, akademisyenler ve sektör temsilcileri öğrencilerle buluşarak kariyer planlaması ve geleceğin meslekleri hakkında seminerler verdiler.

Mersin'in Silifke ilçesinde lise öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer fuarı organize edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen fuara, farklı üniversitelerden akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Fuarda öğrencilere, kariyer planlamalarında dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin seminer verildi.

Öğrencilere geleceğin mesleklerine yönelik bilgilendirme de yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, "Öğrencilerimizin ufuklarını geliştirdikleri ve gelecek planlamalarına ışık tuttukları için uzmanlarımıza, üniversite ve sektör temsilcilerimize teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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