Silifke'de Kısa Sürede Etkili Yağış Caddeleri Su Altında Bıraktı
Mersin'in Silifke ilçesinde yarım saat süren kuvvetli yağış, birçok cadde ve iş yerini su altında bıraktı. İlçe sakinleri ve iş yeri sahipleri su tahliyesi için mücadele etti.
Yağmur yarım saatte cadde ve iş yerlerini su altında bıraktı
Mersin'in Silifke ilçesinde yarım saat etkili olan kuvvetli yağış, bir çok caddeyi ve iş yerini su altında bıraktı
MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde yarım saat etkili olan kuvvetli yağış, bir çok cadde, sokak ve iş yerini su altında bıraktı.
Alınan bilgiye göre, meteorolojinin uyardığı kuvvetli yağış sabah saatlerinde Silifke ilçesinde etkili oldu. Yaklaşık yarım saat etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle başta Saray Mahallesi İnönü Caddesi ve çevresindeki sokaklar olmak üzere ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Atatürk evi ve çevresi tamamen yağmur suyu ile dolarken, bazı iş yerleri de çamurlu suyun altında kaldı.Yağmurun durmasının ardından iş yeri sahipleri ve çalışanları dükkanlarının içine giren suyu temizlemeye başladı. MESKİ ekipleri de su biriken noktalarda tahliyeye çalışması gerçekleştirdi.
İlçe sakinlerinden Mehmet Ali Barı, yağmur nedeniyle esnafların zor durumda kaldığını, Atatürk evinin orada ise sel birikintisi olduğunu ifade etti. İlçede böyle bir yağış beklemediklerini aktaran Barı," Tam yarım saat içerisinde yağdı ve birden bitti. Daha önce böyle bir yağmur görmedim" dedi.