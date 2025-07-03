Silifke'de Kayıp Avukatın Cesedi Denizde Bulundu

Silifke'de Kayıp Avukatın Cesedi Denizde Bulundu
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Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan 46 yaşındaki avukat P.B'nin cesedi, denizde bulundu. Ailesinin haber alamadığı kadın için yapılan ihbar üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu cesedi bulundu. Olayın suda boğulma ile sonuçlandığı belirlendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan avukat kadının cesedi denizde bulundu.

Şırnak'tan tatil için Atakent Mahallesi Yapraklı Koy'daki evlerine giden avukat P.B'den (46) haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri hem denizde hem karada arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu kadının cansız bedeni denizde bulundu.

Suda boğulduğu belirlenen P.B'nin cesedi, Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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