Silifke'de Kasten Orman Yakma Olayında 2 Kişi Gözaltına Alındı
Mersin'in Silifke ilçesinde kasten orman yaktıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı.
MERSİN'in Silifke ilçesinde kasten orman yaktıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Silifke ilçesinde 4 ayrı noktada arka arkaya yükselen dumanlar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa süreli çalışmayla alevleri söndürdü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Yangın güzergahındaki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda motosiklet ile yangın bölgelerinden geçen İ.U. ve R.K.'yi tespit etti.
Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla şüphelileri yakaladı. Jandarmada suçlarını itiraf eden şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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