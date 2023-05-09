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Silifke'de jandarma, öğrencilere trafik eğitimi verdi

Silifke'de jandarma, öğrencilere trafik eğitimi verdi

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Mersin'in Silifke ilçesinde, jandarma ekiplerince öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, jandarma ekiplerince öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Atayurt Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ekipler, bir araya geldikleri öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Yaya ve yolcu güvenliği konusunda uyarılarda bulunan jandarma, trafikte koruyucu ekipman kullanılmasının önemini anlattı.

Ekipler, eğitimin ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel

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