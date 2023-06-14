Silifke'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
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Silifke ilçesinde 32 hacı adayı düzenlenen törenle kutsal topraklara yolcu edildi.
Silifke ilçesinde 32 hacı adayı düzenlenen törenle kutsal topraklara yolcu edildi.
İlçe Müftülüğünce kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Göksu Mahallesi Belediye Çay Bahçesi'nde tören düzenlendi.
Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Törene, Belediye Başkanı Sadık Altunok ve İlçe Müftü Vekili Mustafa Ergin, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve hacı adaylarının yakınları katıldı.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel