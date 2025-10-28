Haberler

Silifke'de Gazze Yarına Kermes Düzenlendi



Mersin'in Silifke ilçesinde, 'Gazze İçin El Ele' temasıyla düzenlenen kermeste, yerel aileler ve öğrenci velileri tarafından hazırlanan yiyecekler satılarak Gazze'ye destek sağlanması amaçlandı. Etkinlikte Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü de katılarak destek veren herkese teşekkür etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde Gazze yararına kermes organize edildi.

Emin Dursun Kaya İlkokulu'nda "Gazze İçin El Ele" başlığıyla düzenlenen kermeste, aile birliği ve öğrenci velilerince hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Etkinliğe katılan Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Eroğlu, kermesin yapılmasında emeği geçenleri kutladı.

Kermesten elde edilecek gelir Gazze'ye destek için kullanılacak.

