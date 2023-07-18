Silifke'de freni arızalanan otobüs otomobile çarptı ve markete girdi

Mersin'in Silifke ilçesinde park halindeyken freni arızalanan bir otobüs, hareket ederek park halindeki bir otomobile çarptı ve zincir marketin şubesine girdi. Kazada otomobil hasar gördü ve marketin camları kırıldı. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve kimsenin yaralanmadığı bildirildi.