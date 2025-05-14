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Silifke'de Eğitim ve Meslek Tanıtım Fuarı Düzenlendi

Silifke'de Eğitim ve Meslek Tanıtım Fuarı Düzenlendi
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Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen Eğitim ve Meslek Tanıtım Fuarı'nda, lise düzeyinde eğitim veren okullar tanıtıldı. Öğrencilere okulların sunduğu eğitim imkanları ve meslek alanları hakkında bilgi verildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde Eğitim ve Meslek Tanıtım Fuarı gerçekleştirildi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Göksu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte kurulan stantlarda, lise düzeyinde eğitim veren okulların tanıtımı yapıldı.

Stantları gezen öğrencilere, okulların sunduğu eğitim imkanı ve meslek alanları hakkında bilgi verildi.

Fuara Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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