Silifke'de Doğa ve Tarih Projesinin Tanıtımı Yapıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde 'Silifke'nin Doğası ve Tarihiyle Büyüyorum' projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Projenin amacı, çocukların yerinde öğrenmelerini sağlamak.
Mersin'in Silifke ilçesinde "Silifke'nin Doğası ve Tarihiyle Büyüyorum" projesinin tanıtımı yapıldı.
TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamındaki projenin açılış toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ek binasında düzenlendi.
Proje yürütücüsü Nuray Taşçı, programdaki konuşmasında, proje sayesinde Silifke'nin doğal ve kültürel zenginliklerinin eğitimle buluşturulacağını belirterek, "Amacımız, öğretmenlerimizin rehberliğinde çocuklarımızın yerinde görerek ve deneyimleyerek kalıcı öğrenmelerini sağlamaktır." dedi.
Toplantıya Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Akşahin, öğretmenler ve veliler katıldı.
Proje kapsamında 5 gün boyunca ilçede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.