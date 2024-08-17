Silifke'de çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Silifke ilçesinde Gazi Mahallesi'nde evlere yakın alandaki otların alev alması sonucu çıkan yangın, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Gazi Mahallesi'nde evlere yakın alandaki otlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.