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Silifke'de çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

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Mersin'in Silifke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü. Yangın sonucunda zeytin ve harnup ağaçları zarar gördü.

Mersin'in Silifke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yeşilovacık Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 4 arazöz, 2 su tankı ve helikopter sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Soğutma çalışması sürdürülen bölgede zeytin ve harnup ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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