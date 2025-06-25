Silifke'de Çalıntı Motosiklet Sürücüsü Trafikte Yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde motosiklet çaldığı tespit edilen sürücü, jandarma ekipleri tarafından trafikte durdurularak yakalandı. Sürücüye 18 bin 872 lira para cezası kesildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde motosiklet çaldığı belirlenen sürücü trafikte seyir halindeyken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede plakasız olarak trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü jandarma ekiplerince durduruldu.
Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğunu belirlendi.
İşlemleri için jandarmaya götürülen sürücüye 18 bin 872 lira idari para cezası verildi.
Sürücünün trafikte seyir halindeyken durdurulması ve işlem yapılması jandarma motosikletindeki kamerayla kaydedildi.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel