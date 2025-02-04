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Silifke'de Beden Eğitimi Öğretmenine Darbe: Veli ve Ağabeyi Tutuklandı

Silifke'de Beden Eğitimi Öğretmenine Darbe: Veli ve Ağabeyi Tutuklandı
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Mersin'in Silifke İlçesi'nde okul bahçesinde beden eğitimi öğretmenine saldıran veli ve ağabeyi tutuklandı. Olay, öğrencinin düştükten sonra tedavi edilmesinin ardından ortaya çıktı.

Mersin'in Silifke İlçesinde okul bahçesinde beden eğitimi öğretmenini darbeden veliyle ağabeyi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalar Ortaokulu'nda eğitim gören 8. sınıf öğrencisinin kolu, dün beden eğitimi dersinde düşmesi sonucu kırıldı.

Öğrenci, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Silifke Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haberin ardından okula giden baba Oral Ç. ve ağabeyi Oray Ç, bahçedeki beden eğitimi öğretmeni M.Y'ye saldırdı.

Darp nedeniyle burnu kırılan öğretmen, araya giren meslektaşlarınca uzaklaştırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Oral Ç. ve Oray Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, okulun bahçesine giren zanlıların öğretmeni darbetmesi ve olayı gören öğrencilerin kaçışması yer aldı.

Öte yandan Anıt Meydanı'nda bir araya gelen bazı eğitim sendikalarının üyeleri, olaya tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilcisi Halil Berk konunun takipçisi olacaklarını ifade ederek, öğretmen M.Y'ye "geçmiş olsun" diledi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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