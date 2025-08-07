Silifke'de Apart Otelde Kavga: Bıçaklama Sonucu Bir Müşteri Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde bir apart otelde çıkan kavgada bıçaklanan Emir Abakay, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde apart otelde çıkan kavgada bıçaklanan müşteri hayatını kaybetti.

Atakent Mahallesi'ndeki apart otelde konaklayan Emir Abakay (27), çıkış işlemlerini yaptırdığı sırada bilinmeyen nedenle işletme sahibinin arkadaşı Ramazan G. (31) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Ramazan G, Abakay'ı bacağından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abakay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lopez'i içeri almayan görevli için nihai karar çıktı

Jennifer Lopez'i mağazaya almayan görevli için nihai karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.