Silifke'de Apart Otelde Kavga: Bıçaklama Sonucu Bir Müşteri Hayatını Kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde bir apart otelde çıkan kavgada bıçaklanan Emir Abakay, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Atakent Mahallesi'ndeki apart otelde konaklayan Emir Abakay (27), çıkış işlemlerini yaptırdığı sırada bilinmeyen nedenle işletme sahibinin arkadaşı Ramazan G. (31) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Ramazan G, Abakay'ı bacağından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abakay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel