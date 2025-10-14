Silifke'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi
Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekiplerince anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi düzenlendi. 40 öğrenci teorik ve uygulamalı eğitim aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Eğitim Parkı'nda 2025-2026 eğitim sezonu başladı.
Toros Mahallesi'ndeki parkta ağırlanan Kapızlı Rasim Bozbey Anaokulu'nun 40 öğrencisine, teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
Polis ekiplerinin eşlik ettiği çocuklar, akülü araçlarla parkurda vakit geçirip trafik kurallarını öğrendi.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel