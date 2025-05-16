Silifke'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Silifke'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen turnuvaya 100 lise öğrencisi katıldı. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi ve kültür gezilerine katılma hakkı kazandı.

Silifke ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Silifke İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Silifke Gençlik Merkezi ve Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Medcem Akıl ve Zeka Oyunları Köyü katkılarıyla gerçekleştirilen turnuvaya 100 lise öğrencisi katıldı.

Silifke Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvada öğrenciler, çeşitli akıl ve zeka oyunlarında performans sergiledi.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrenciler elde ettikleri başarıyla Çanakkale ve Nevşehir'e düzenlenecek kültür gezilerine katılma hakkı kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, yaptığı açıklamada, turnuvanın gençlerin sosyal, kültürel ve zihinsel yönden gelişimini desteklemesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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