Silifke'de 6 iş yeri ve bir kurumdan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde 6 iş yeri ve bir kurumdan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Taşucu Mahallesi'nde 6 iş yeri ve bir kurumdan cep telefonu, 5 bin lira, güvenlik kamerası, 10 içki, 2 diz üstü bilgisayar ve çeşitli takı malzemeleri çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin M.U. olduğu belirlendi. Operasyonla yakalanan M.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çalınan para ve eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Zanlının, bir manavdan para ve cep telefonu çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.