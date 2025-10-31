Silifke'de 31 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde 31 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 31 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan kişinin ilçede olduğunu belirledi.

Operasyon sonucu yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.