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Silifke'de 150 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'in Silifke ilçesinde sahte içki üretimi yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda 150 litre içki ele geçirildi ve 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde 150 litre sahte içki ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste 150 litre içki ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Mersin Güvenlik Suç Operasyon Güncel Haberler

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