Silifke'de 150 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'in Silifke ilçesinde sahte içki üretimi yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda 150 litre içki ele geçirildi ve 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde 150 litre sahte içki ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste 150 litre içki ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.