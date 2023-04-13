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Silifke Belediyesinin 3 mahalleye çocuk parkı yapımı sürüyor

Silifke Belediyesinin 3 mahalleye çocuk parkı yapımı sürüyor

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Silifke Belediyesi ekiplerince üç mahallede çocuk parkı yapım çalışmaları devam ediyor.

Silifke Belediyesi ekiplerince üç mahallede çocuk parkı yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Sadık Altunok Toros, Taşucu ve Sayağzı mahallelerinde yapımı devam eden park çalışmalarını inceledi.

Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Altunok, içerisinde oyun alanları ve spor aletlerinin yer alacağı parkların kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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