Silifke Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Hizmete Başladı
Silifke Belediyesi tarafından yapılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu Gazi Mahallesi'nde hizmete girdi. Havuzda öğrencilere antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi veriliyor. Belediye Başkanı Sadık Altunok, gençleri ve çocukları spora yönlendirmek amacıyla havuzun yapıldığını belirtti.
Silifke Belediyesi tarafından yaptırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete başladı.
Gazi Mahallesi'nde inşa edilen Naim Süleymanoğlu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda öğrencilere antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi veriliyor.
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, yapımı tamamlanan havuzda 25 metre uzunluğunda altı kulvar bulunduğunu belirtti.
Altunok, gençleri ve çocukları spora yönlendirmek, onları kötü alışkanlıklardan korumak için çalıştıklarını kaydetti.???????