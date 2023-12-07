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Silifke Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Hizmete Başladı

7 Aralık 2023 22:30 Son Güncelleme: 22:32 Abone Ol

Silifke Belediyesi tarafından yapılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu Gazi Mahallesi'nde hizmete girdi. Havuzda öğrencilere antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi veriliyor. Belediye Başkanı Sadık Altunok, gençleri ve çocukları spora yönlendirmek amacıyla havuzun yapıldığını belirtti.