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Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı

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Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında tercih yaptı. Altunok, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafları inceledi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Altunok, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın Huzurunda" başlıklı karesini oylayan Altunok, "Spor"da ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" adlı fotoğrafını seçti.

Altunok, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", " Gazze : Kanıt" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Son sığınak" isimli eserine oy verdi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Altunok, "Karelerin hepsi yaşanmış duyguları yansıtmış. Gazze ve depremlerde yaşananlarla ilgili fotoğrafları görünce hüzünleniyoruz. AA'yı ve muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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