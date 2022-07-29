Silifke Belediye Başkanı Altunok, yarışmalarda dereceye giren öğrencileri kabul etti

Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Altunok, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçede düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereye giren öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını dileyen Altunok, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.