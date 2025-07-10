Silifke Adliyesi'nde Tayinleri Çıkan Hakimlere Veda Programı
Silifke Adliyesi'nde görevli hakimler ve cumhuriyet savcıları için tayinleri sonrası veda programı düzenlendi. Programda katılımcılara plaket verildi ve teşekkür konuşmaları yapıldı.
Silifke Adliyesi'nde görev yaparken tayinleri çıkan hakimler ve cumhuriyet savcıları için veda programı gerçekleştirildi.
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca Taşucu Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Abdullah Aslaner ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız da katıldı.
Etkinlikte, tayini çıkan hakimler ve cumhuriyet savcılarına plaket verildi.
Başsavcısı Akyıldız, yargı mensuplarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel