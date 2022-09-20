Şili Devlet Başkanı, Ordu Günü Geçit Törenine Katıldı Güncel Haberler SANTİAGO, 20 Eylül 2022 (Xinhua) -- Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric (ortada), Ordu Günü'nde ülkenin başkenti Santiago'daki O'Higgins Parkı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılıyor, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Jorge Villegas/Xinhua) SANTİAGO, 20 Eylül 2022 (Xinhua) -- Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric (ortada), Ordu Günü'nde ülkenin başkenti Santiago'daki O'Higgins Parkı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılıyor, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Jorge Villegas/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Santiago Eylül Ordu Şili Güncel Haberler

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