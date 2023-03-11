Şili Devlet Başkanı Boric, kabinedeki 5 bakanı değiştirdi

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, hükümet programında yer alan vergi revizyonunun milletvekillerince reddedilmesinin ardından 24 kişilik kabinedeki 5 bakanı değiştirdi.

Buna göre, Dışişleri Bakanı Antonia Urrejola görevinden alınarak yerine 2006-2009 döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Alberto van Klaveren getirildi.

Bayındırlık, Kültür, Bilim ve Spor bakanlıklarına da yeni isimler atandı.

Söz konusu kabine değişikliği, milletvekillerinin Boric'in savunduğu sosyal politikalara yardımcı olması beklenen vergi paketini reddetmesinden 2 gün sonra geldi.

Maliye Bakanı Mario Marcel, vergi revizyonu yapılmadan emekli aylıklarını 257 dolardan 312 dolara çıkaracak artışın finanse edilemeyeceğini söyleyerek, sağlık hizmetleri için daha fazla kaynak aktarmanın da zor olacağını belirtmişti.

İkinci kez büyük bir kabine değişikliği gerçekleştiren Boric'in önceki revizyonu, yeni anayasanın seçmenlerin yüzde 62'si tarafından reddedilmesi üzerine Eylül 2022'de gelmişti.

"Ülkenin en genç devlet başkanı" olarak 2 yıl önce göreve gelen 37 yaşındaki Boric'e destek düşüş eğilimi gösteriyor.