Şili'deki Madende Göçük: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi

SANTIAGO, 4 Ağustos (Xinhua) -- Şili'nin O'Higgins bölgesindeki bir madende meydana gelen göçükte ulaşılamayan son işçinin de cansız bedeninin bulunmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Bölge savcısı Aquiles Cubillos pazar günü yaptığı açıklamada kurtarma operasyonun pazar günü itibarıyla resmen sona erdiğini bildirdi. Kazada ilk aşamada bir kişi hayatını kaybederken haber alınamayan 5 madencinin cansız bedenine daha sonra ulaşıldı. Kazada yaralanan 9 kişi ise hastaneden taburcu edildi.

Devlete ait Şili Ulusal Bakır Şirketi, cansız bedenlerin çıkarılması için madendeki üretimin durdurulduğunu açıkladı.

El Teniente bakır madenindeki göçük, perşembe günü ülkenin orta kesiminde kaydedilen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından meydana geldi. Göçüğün nedenlerini belirlemek için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Dünyanın en büyük yeraltı bakır madeni olan El Teniente, Şili'nin başkenti Santiago'nun 130 kilometre güneyinde bulunuyor. And Dağları'nın kalbinde, 2.300 metrenin üzerinde bir rakımda yer alan madende 4.500 kilometreden fazla yeraltı geçidi bulunuyor.