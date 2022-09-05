Şili'de yeni anayasa referandumunda oy verme işlemi bitti Güncel Haberler BUENOS Şili'de, halka yeni anayasayı isteyip istemediklerinin sorulduğu referandumda oy verme işlemi sona erdi. BUENOS Şili'de, halka yeni anayasayı isteyip istemediklerinin sorulduğu referandumda oy verme işlemi sona erdi. Şili Seçim Servisi (Servel), referandumda oy verme işleminin bittiği, sandıkların açılmaya başlandığını açıkladı. Açıklamada, sıra bulunan yerlerde sandıkların vatandaşlar oylarını kullanana kadar kapanmayacağı belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik Şili Güncel Haberler

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