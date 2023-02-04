Şili'de orman yangınlarında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi Güncel Haberler Şili'nin orta ve güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Şili'nin orta ve güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Şili Tarım Bakanı Esteban Valenzuela, yaptığı açıklamada, orman yangınlarına müdahale etmekle görevli bir yangın söndürme helikopterinin düştüğünü bildirdi. Düşen helikopterde 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Valenzuela, dünden bu yana ölenlerin sayısının 7'ye çıktığını kaydetti. Ülkenin orta ve güney kesiminde devam eden şiddetli yangınlarda ordu mensuplarının da söndürme çalışmalarına destek verdiği bilgisi paylaşıldı. La Araucania, Biobio ve Nuble'de 50'den fazla orman yangınının sürdüğü belirtildi. Yoğun sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği güney bölgelerde hava sıcaklığı 40 derecelere çıktı. Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'in Patagonya'daki tatilini iptal ederek felaketin yaşandığı bölgeye gideceği bildirilmişti. Kaynak: AA / Güncel Bekir Pakdemirli Şili Güncel Haberler

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