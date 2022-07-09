Şili'de meteor gökyüzünü aydınlattı Şili'nin başkenti Santiago'da gece, gökyüzünü aydınlatan meteor görüntülendi. Şili'nin başkenti Santiago'da gece, gökyüzünü aydınlatan meteor görüntülendi. Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da gece saatlerinde meteor görüntülendi. Meteorun düştüğü anlar kameraya yansırken, gökyüzü aydınlandı. Concepcion Üniversitesi'nden bilim insanların, olayın dünya atmosferine giren göktaşı olduğunu doğruladı. Kent sakinleri meteorun geçtiği sırada gök gürültüsü gibi bir ses duyduğunu ifade etti. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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