Şili'de maymun çiçeği vakaları nedeniyle "sağlık uyarısı" yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şili'de maymun çiçeği vakaları nedeniyle "sağlık uyarısı" yapıldı

AA - Muhammed Emin Canik - Güncel
Şili'de maymun çiçeği vakaları nedeniyle 'sağlık uyarısı' yapıldı

BUENOS Şili'de ilk maymun çiçeği vakası görüldüğü 17 Haziran'dan bu yana 6 kişide virüsün tespit edilmesi nedeniyle ülkede virüsün gözetim ve kontrolünün güçlendirilmesi için sağlık uyarısı yapıldı.

BUENOS Şili'de ilk maymun çiçeği vakası görüldüğü 17 Haziran'dan bu yana 6 kişide virüsün tespit edilmesi nedeniyle ülkede virüsün gözetim ve kontrolünün güçlendirilmesi için sağlık uyarısı yapıldı.

Şili Sağlık Bakanı Maria Begona Yarza, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bunun sağlıkta acil durum olmadığını, virüsün yayılması, önlenmesi ve tedavi edilmesini kolaylaştırma amacıyla alındığını söyledi.

Sağlık uyarısının idari bir karar olduğunu belirten Yarza, ulusal ve bölgesel sağlık otoritelerinin bu kararla, kaynak düzenlemesi, personel alımı ve sağlık konutlarının kullanımı gibi önlemlerin alınmasına izin verdiğini kaydetti.

Ayrıca Bakan Yarza, ülkede şu ana kadar virüsün görüldüğü 6 kişinin durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Güney Amerika ülkesi Şili'de ilk maymun virüsü vakası 17 Haziran'da görülmüştü.

AA / Muhammed Emin Canik - Güncel

Şili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title