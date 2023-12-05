Şili'de kaybolan 3 dağcının cansız bedenleri bulundu

Şili'deki And Dağları'nda kaybolan Arjantinli 3 dağcının cansız bedenleri, Carabineros'un özel ekibi tarafından bulundu. Özel Polis Operasyonları Grubu'nun dağ ekibi, 5.654 metre irtifada arama çalışmaları yürüten bir helikopterle cansız bedenleri tespit etti.

SANTİAGO, 5 Aralık (Xinhua) -- Şili'deki And Dağları'nda yer alan Marmolejo zirvesinde kaybolan Arjantinli 3 dağcının cansız bedeni ülkenin askeri polis teşkilatı Carabineros'un özel ekibi tarafından belirlendi.

Polisin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Marmolejo zirvesine intikal eden Özel Polis Operasyonları Grubu'nun çok branşlı dağ ekibi, 3 dağcının cansız bedenlerinin yerini tespit etti.

Cansız bedenlerin yeri Pazartesi günü sabah saatlerinde 5.654 metre irtifada arama çalışmaları yürüten bir helikopterle bulundu.