Üye Girişi
Haberler

Şili'de kaybolan 3 dağcının cansız bedenleri bulundu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Şili'deki And Dağları'nda kaybolan Arjantinli 3 dağcının cansız bedenleri, Carabineros'un özel ekibi tarafından bulundu. Özel Polis Operasyonları Grubu'nun dağ ekibi, 5.654 metre irtifada arama çalışmaları yürüten bir helikopterle cansız bedenleri tespit etti.

SANTİAGO, 5 Aralık (Xinhua) -- Şili'deki And Dağları'nda yer alan Marmolejo zirvesinde kaybolan Arjantinli 3 dağcının cansız bedeni ülkenin askeri polis teşkilatı Carabineros'un özel ekibi tarafından belirlendi.

Polisin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Marmolejo zirvesine intikal eden Özel Polis Operasyonları Grubu'nun çok branşlı dağ ekibi, 3 dağcının cansız bedenlerinin yerini tespit etti.

Cansız bedenlerin yeri Pazartesi günü sabah saatlerinde 5.654 metre irtifada arama çalışmaları yürüten bir helikopterle bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

And Dağları Aralık Şili Güvenlik Kaza Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MasterChef kim elendi, gitti 3 ARALIK 2023? MasterChef All Star'a kim veda etti? ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı! Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya 2 Fragmanı İzle! Ölüm Dünya 2 ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu! İSKİ BARAJLARDA SON DURUM | 5 Aralık Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları! SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ne Gemiler Yaktım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yabani YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title