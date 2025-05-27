Şili'de Hortum: 13 Yaralı, 250 Ev Hasar Gördü

Şili'de Hortum: 13 Yaralı, 250 Ev Hasar Gördü
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Şili'nin güneyinde meydana gelen hortum sonucu 13 kişi yaralanırken, 250 evde hasar oluştu. Puerto Varas kasabasında kırmızı alarm ilan edildi ve okullarda eğitime ara verildi.

Şili'nin güneyinde etkili olan hortum nedeniyle 13 kişi yaralandı, 250 ev hasar gördü.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (SENAPRED) yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Puerto Varas kasabasında hortum meydana geldi.

Hortum nedeniyle 13 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 250 evde de hasar oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, olası yeni hortumlara karşı önlem amacıyla Puerto Varas'ta kırmızı alarm ilan edildiği ve kasabadaki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Şili Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre, hortumun saatte maksimum 178 kilometre hıza ulaştığı ve bazı mahallelerde elektrik kesintilerine yol açtığı aktarıldı.

SENAPRED Müdürü Alicia Cebrian Lopez, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarların etkisini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşlara elektrik hatları ve camlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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