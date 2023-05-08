Şili'de halk, yeni anayasayı yazacak 50 üyeyi belirlemek için sandık başına gitti

Şili'de diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın yeniden yazılmasını belirleyecek 50 üye için halk ikinci kez sandık başına gitti.

Şili'de diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın yeniden yazılmasını belirleyecek 50 üye için halk ikinci kez sandık başına gitti.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de 15 milyon seçmen, 2 bin 932 oy kullanma merkezinde, Anayasa taslağını hazırlayacak 50 üyeyi seçmek için karar verecek.

Yerel saate 18.00'de tamamlanacak oy verme işleminin ardından sonuçların birkaç saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

Oyunu Punta Arenas kentinde kullanan Devlet Başkanı Gabriel Boric, açıklamasında "Şili halkının bilgeliğine güveniyorum, beklentim demokrasinin derinleştirmemizdir." ifadesini kullandı.

Oy kullanmanın zorunlu Şili'de, halkın sandığa ilgi göstermediği ve katılımın düşük olmasının beklendiği bildirildi.

Halk "hayır" demişti

Şili'de, yazılan yeni anayasanın yürürlüğe konulup konulmayacağına ilişkin olarak düzenlenen referanduma katılanların yüzde 61,9'u 5 Eylül 2022'de "hayır" oyu vermişti.

Yapılan sayımda, ülkede yeni anayasanın yürürlüğe girmesini isteyenlerin oranı yüzde 38,1, istemeyenlerin oranı ise yüzde 61,9 olarak belirlenmişti.

Yeni anayasa, Ekim 2020'de anayasanın yeniden yazılıp yazılmaması için yapılan referandumla kararlaştırılmış, 2021'deki belediye seçimlerinde yeni anayasayı yazacak heyet halkın oylarıyla seçilmişti.

Diktatör Pinochet döneminde yazılan Şili anayasası, halkın bir kısmınca "diktatörlük rejiminin mirası" ve "eşitsizliğin temel kaynağı" olarak değerlendiriliyor.