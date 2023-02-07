Şili'de devam eden orman yangınları nedeniyle çok sayıda ülke yardım gönderdi

Şili'nin orta ve güney kesimlerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle çok sayıda ülkenin yardım gönderdiği bildirildi.

Şili'nin orta ve güney kesimlerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle çok sayıda ülkenin yardım gönderdiği bildirildi.

Uluslararası yardım çağrısında bulunan Şili'ye destek için Arjantin, Brezilya, İspanya, Meksika, Kolombiya, Peru ve Venezuela'dan yardım gönderildi.

Şili hükümetinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yardım gönderen ülkelere teşekkür edilerek, "Devam eden orman yangınlarına destek için İspanya'dan 50 personel geldi." ifadesine yer verildi.

Arjantin 64 personel, 1 helikopter, orman ekipmanı ve 15 kamyon, Brezilya 1 uçak, Venezuela yangın söndürmelerinde uzman 60 itfaiye görevlisi ve 3 teknisyen, Peru 1 helikopter, Meksika ise 2 uçak ve 300 gönüllü ile Şili'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek verdi.

Ülkede orman yangınlarında şimdiye kadar 24 kişi öldü, 26'sı ağır 997 kişi yaralandı. 800 ev tamamen yanarken 270 bin hektarlık alanın da zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Komşu ülke Arjantin'den destek

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, sosyal medya hesabından Şili ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Latin Amerika dayanışması kendimizi güçlendirmek için rehberimizdir. Size eşlik etmek ve bu gibi zor zamanları aşmak için her zaman yanınızda olacağız. Biz kardeş milletler bölgesiyiz." ifadesini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da Twitter hesabından, yangınlarla mücadeleye destek için Şili'ye malzeme ve uzman ekip gönderileceğini duyurdu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, 4 Şubat'taki açıklamasında, binlerce hektarı kül eden bir yangın dalgasıyla mücadele ettiklerini vurgulamış ve uluslararası yardım talebinde bulunmuştu.