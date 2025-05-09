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Şili'de Ambulans Uçağı Düştü: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Şili'de Ambulans Uçağı Düştü: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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Güney Amerika ülkesi Şili'de bir ambulans uçağının düşmesi sonucu pilot, doktor, hemşire ve hasta dahil toplam 6 kişi yaşamını yitirdi. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de ambulans uçağın düşmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Metropolitan Bölgesi Başkanlık Delegesi Gonzalo Gonzalo Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Metropilitan bölgesine bağlı Curacavi kentindeki dağlık alana düşen ambulans uçağın enkazına ulaşıldığını belirtti.

Uçaktaki pilot, yardımcı pilot, doktor, hemşire, hasta ve hasta refakatçisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini veren Duran, kazadan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, kazada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

"Curacavi bölgesinde meydana gelen trajik ambulans uçağı kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin ailelerine en derin taziyelerimi ve sevgilerimi sunuyorum." ifadesini kullanan Boric, şunları kaydetti:

"Bu acı verici kaybın ardından, kayıpların yerini tespit etmek ve olayın etkilerini en aza indirmek için hızlı ve özverili şekilde çalışan devlet kurumlarına da içten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu zor zamanlarda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, dayanışma içinde olmanın önemini bir kez daha vurguluyorum."

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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