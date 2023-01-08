Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şili'de Adalet Bakanı Rios görevinden istifa etti

Güncel Haberler

Şili'de Adalet Bakanı Rios görevinden istifa etti

Güney Amerika ülkesi Şili'de, Adalet Bakanı Marcela Rios, hükümete istifasını sundu.

Güney Amerika ülkesi Şili'de, Adalet Bakanı Marcela Rios, hükümete istifasını sundu.

Şili basınında çıkan habere göre, istifası Devlet Başkanı Gabriel Boric tarafından kabul edilen Rios, görevi bırakma gerekçesini açıklamadı.

Boric, Devlet Başkanlığı Moneda Sarayı'nda basına yaptığı değerlendirmede, Rios'un istifasına ilişkin, "Af kararımın uygulanmasında düzensizlikler olduğu için görevi bırakma kararı kabul edildi." ifadesine yer verdi.

Rios'un yerine Avukat Luis Cordero Vega'nın Adalet Bakanlığı görevine getirileceği duyuruldu.

Boric ile Rios arasında bir süredir bazı suçluların affedilmesi hususunda anlaşmazlıklar olduğu medyada konuşulmuştu.

Böylece 20 Aralık 2021'de Devlet Başkanlığına seçilen solcu Boric'in kabinesinde, Sosyal Kalkınma Bakanının istifasının ardından Rios da kabineden ayrılan ikinci isim olmuş oldu.

Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kazanan 35 yaşındaki solcu Boric, ülkede seçilen en genç devlet başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

Güney Amerika Şili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title